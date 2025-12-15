Haberler

Basketbol Avrupa Ligi'nde 5. kez çift maç haftası yaşanacak

Bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde 5. kez çift maç haftası gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlayacak, Anadolu Efes ise Zalgiris ile karşılaşacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 5. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 16. hafta müsabakaları yarın ve 17 Aralık Çarşamba günü, 17. hafta karşılaşmaları ise 18 Aralık Perşembe ve 19 Aralık Cuma günü oynanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kazanan son şampiyon Fenerbahçe Beko, yarın saat 20.45'te Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, 17. hafta mücadelesinde ise 18 Aralık Perşembe günü TSİ 22.30'da İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına konuk olacak.

Organizasyonda çıktığı 14 maçın 9'unu kazanan ve 5'inde sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, 4. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli takımın 14. haftada Olympiakos (Yunanistan) ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşma ertelendi.

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes ise çift maç haftasında yeni başantrenörü Pablo Laso yönetiminde kötü gidişe son vermeye çalışacak. Bu hafta ilk maçında 17 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00'de Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk olacak lacivert-beyazlılar, 19 Aralık Cuma günü ise saat 20.30'da Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u konuk edecek.

Geride kalan 15 haftada 5 galibiyet ve 10 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 18. basamakta yer aldı.

Avrupa Ligi'nde 16 ve 17. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

16. hafta

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Maccabi Rapyd (İsrail)

20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Valencia Basket (İspanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)

17 Aralık Çarşamba:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Anadolu Efes

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Virtus Bologna (İtalya)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Monaco (Fransa)

17. hafta

18 Aralık Perşembe:

22.05 Maccabi Rapyd-Valencia Basket

22.15 Panathinaikos AKTOR-Hapoel IBI

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Fenerbahçe Beko

22.45 Real Madrid-Paris Basketbol

19 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Dubai Basketbol

21.00 Zalgiris-Partizan

21.30 Monaco-Bayern Münih

22.15 Olympiakos-LDLC ASVEL

22.30 Barcelona-Kosner Baskonia

22.45 Kızılyıldız-Virtus Bologna

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
