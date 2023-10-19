Basketbol EuroLeague'de 4'üncü hafta başladı
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Basketbolda ?Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonda 4'üncü hafta bugün oynanan 4 karşılaşma ile başladı.
Basketbolda ?Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonda 4'üncü hafta bugün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, sahasında LDLC ASVEL'İ 101-86 mağlup etti.
EuroLeague'de 4'üncü hafta heyecanı 4 müsabaka ile başladı. Haftanın açılış mücadelesinde Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 101-86 yendi.
EuroLeague'in 4'üncü haftasında bugün alınan sonuçlar ve yarının programı şöyle:
Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL: 101-86
Olympiacos - Partizan: 98-94
Baskonia - Zalgiris: 82-99
Real Madrid - Olimpia Miilano: 88-71
YARIN:
20.00 Monaco - ALBA Berlin
20.30 Anadolu Efes - Valencia
21.15 Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
21.30 Barcelona - Bayern Münih
21.30 Virtus Bologna - Kızılyıldız