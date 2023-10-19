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Basketbol EuroLeague'de 4'üncü hafta başladı

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Basketbolda ?Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonda 4'üncü hafta bugün oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

Basketbolda ?Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonda 4'üncü hafta bugün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, sahasında LDLC ASVEL'İ 101-86 mağlup etti.

EuroLeague'de 4'üncü hafta heyecanı 4 müsabaka ile başladı. Haftanın açılış mücadelesinde Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 101-86 yendi.

EuroLeague'in 4'üncü haftasında bugün alınan sonuçlar ve yarının programı şöyle:

Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL: 101-86

Olympiacos - Partizan: 98-94

Baskonia - Zalgiris: 82-99

Real Madrid - Olimpia Miilano: 88-71

YARIN:

20.00 Monaco - ALBA Berlin

20.30 Anadolu Efes - Valencia

21.15 Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

21.30 Barcelona - Bayern Münih

21.30 Virtus Bologna - Kızılyıldız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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