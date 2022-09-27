Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
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Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçların ardından, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Samsunspor ve Fenerbahçe Koleji DS Energy'i yarı finale yükseldi.
Yarın oynanacak yarı final müsabakalarının programı şöyle:
15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi
17.30 Samsunspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor