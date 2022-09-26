Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Spor Haberleri Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada gruplarını ilk 2'de tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Semt77 Yalovaspor, Sigortam.net, Samsunspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Akran Gemlik Basketbol çeyrek finale yükseldi. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yarın oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle: 13.00 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler 15.15 Mersin Belediyesi-Semt77 Yalovaspor 17.30 Sigortam.net-Samsunspor 19.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Akran Gemlik Basketbol Spor Kaynak: AA / Emre Doğan TED Ankara Kolejliler Gölbaşı Belediyesi basketbol Ankara Spor Haberler

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