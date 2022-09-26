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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takımın kafilesinde yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle ertelenen maçlar yapıldı.

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takımın kafilesinde yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle ertelenen maçlar yapıldı.

Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada oynanan 3 erteleme karşılaşmasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Çağdaş Bodrumspor- Samsunspor : 89-75

C Grubu:

Akran Gemlik Basketbol-Final Spor: 84-59

D Grubu:

Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 94-75

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Samsunspor basketbol Türkiye Ankara Spor Haberler

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