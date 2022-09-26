Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası Spor Haberleri Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takımın kafilesinde yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle ertelenen maçlar yapıldı. Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda 3 takımın kafilesinde yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle ertelenen maçlar yapıldı. Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada oynanan 3 erteleme karşılaşmasında alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Çağdaş Bodrumspor- Samsunspor : 89-75 C Grubu: Akran Gemlik Basketbol-Final Spor: 84-59 D Grubu: Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 94-75 Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Samsunspor basketbol Türkiye Ankara Spor Haberler

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