Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
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Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncü gün karşılaşmaları sona erdi.
Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncü gün karşılaşmaları sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde 8 müsabaka oynandı.
Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Antalya Güneşi-Samsunspor: 76-87
OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor: 69-82
B Grubu:
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85-80
Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam.net: 79-97
C Grubu:
Mersin Büyükşehir Belediyesi-Final Spor: 83-71
Ankaragücü Mamak Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol: 87-75
D Grubu:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Semt77 Yalovaspor: 71-86
Fenerbahçe Koleji DS Energy-Depomaxx Haremspor: 88-67