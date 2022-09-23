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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

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Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk gün karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde 8 müsabaka oynandı.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele verdiği organizasyonda, ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale kalacak.

Kupada bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Samsunspor-OGM Ormanspor: 74-64

Çağdaş Bodrumspor-Antalya Güneşi: 91-71

B Grubu:

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 93-65

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Sigortam.net: 56-57

C Grubu:

Final Spor-Ankaragücü Mamak Belediyesi: 76-67

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Akran Gemlik Basketbol: 85-70

D Grubu:

Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy: 83-91

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Depomaxx Haremspor: 80-85

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

basketbol Türkiye Ankara Spor Haberler

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