Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
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Salon: Servet TazegülHakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, İsmail BinbirÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 15, Sinem Ataş 10, Fagbenle 4, Boner 23, Thomas 8, Zellous 8, Feride Şevval Akalan 2, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 5, Esra Ural TopuzHatayspor: Wiley 15, Büşra...
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Murat Ciner, Fatih Güler, İsmail Binbir
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 15, Sinem Ataş 10, Fagbenle 4, Boner 23, Thomas 8, Zellous 8, Feride Şevval Akalan 2, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 5, Esra Ural Topuz
Hatayspor: Wiley 15, Büşra Akbaş 9, Bahar Çağlar Ökten 8, Louka 2, Jones 15, İdal Yavuz, Selena Kör 5, Bilge Nisa Kasacı 1, Elif Ertekin 3, Simge Şeker
1. Periyot: 24-19
Devre: 33-33
3. Periyot: 62-47
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Hatayspor'u 81-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yarı finale yükseldi.
Mersin ekibi, aldığı galibiyetle Nesibe Aydın, Fenerbahçe Safiport ve OGM Ormanspor'un ardından yarı finale çıkan son takım oldu.