Basketbol Avrupa Ligi'nde Türk Derbisi Heyecanı
Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta, Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceği Türk derbisi ile başlayacak. Maç 24 Ekim Cuma günü düzenlenecek.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. haftası Türk derbisine sahne olacak.
Anadolu Efes ligin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 24 Ekim Cuma günü konuk edecek.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün:
21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)
23 Ekim Perşembe:
20.30 LDLC Asvel (Fransa)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
21.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-AS Monaco (Fransa)
21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)
21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)
24 Ekim Cuma:
20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Basketbol
21.00 Virtus Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
21.30 Partizan (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)
21.45 Bayern Münih (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)