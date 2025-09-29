Basketbol Avrupa Ligi'nde şampiyonluk rekoru Real Madrid'de

2025-2026 sezonu mücadelesinin yarın başlayacağı Basketbol Avrupa Ligi'nde Real Madrid, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

İspanya temsilcisi, 1958'den bu yana farklı isimler altında düzenlenen turnuvada 11 kez kupayı müzesine götürdü.

Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu 1964 yılında elde eden Real Madrid, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te de zirvede yer aldı.

CSKA Moskova 8 şampiyonluk yaşadı

Rus temsilcisi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Avrupa Ligi'nin en başarılı ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Organizasyonda ilk kez 1961 yılında zirveye çıkan CSKA Moskova, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da da kupayı müzesine götürdü.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Rus takımları, 2021-2022 sezonunda ligden ihraç edildi. Rusya ekipleri, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025'in ardından bu sezon da organizasyonda mücadele edemeyecek.

Panathinaikos kupayı 7 kez kazandı

Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 şampiyonluk yaşadı.

Turnuvada 8 kez final oynayan Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024 yıllarında kupayı müzesine götürdü.

İki sezondan bu yana Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi, 2001 yılında Suprolig adıyla oynanan organizasyonun finalinde İsrail'in Maccabi takımına 81-67 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Maccabi'nin 6 kez mutlu sona ulaştığı Avrupa Ligi'nde İtalya ekibi Varese de 5 şampiyonluk yaşadı.

Türkiye'den iki şampiyon

Basketbol Avrupa Ligi'nde Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ikişer şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes, organizasyonda 2021 ve 2022'de kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde 2017 ve 2025'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

2001'de iki kupa düzenlendi

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.

Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.

Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.

FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.

1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.

İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka olarak oynandı.

Avrupa Ligi'nde 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.

Avrupa Ligi'nin şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar

Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl Yer Final Sonuç 1958 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 86-81 / 84-71 1959 Riga/Sofya ASK RİGA-Akademik Sofya 79-58 / 69-67 1960 Tiflis/Riga ASK RİGA-Dinamo Tiflis 61-51 / 69-62 1961 Riga/Moskova CSKA MOSKOVA-ASK Riga 61-66 / 87-62 1962 Cenevre DİNAMO TİFLİS-Real Madrid 90-83 1963 Madrid/Moskova CSKA MOSKOVA-Real Madrid 69-86 / 99-80 1964 Brno/Madrid REAL MADRİD-Spartak Brno 99-110 / 84-64 1965 Moskova/Madrid REAL MADRİD-CSKA Moskova 81-88 / 76-62 1966 Bologna SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag 77-72 1967 Madrid REAL MADRİD-Simmenthal Milano 91-83 1968 Lyon REAL MADRİD-Spartak Brno 98-95 1969 Barcelona CSKA MOSKOVA-Real Madrid 103-99 1970 Saraybosna IGNİS VARESE-CSKA Moskova 79-74 1971 Antwerp CSKA MOSKOVA-Ignis Varese 67-53 1972 Tel Aviv IGNİS VARESE-Jugoplastica Split 70-69 1973 Liege IGNİS VARESE-CSKA Moskova 71-66 1974 Nantes REAL MADRİD-Ignis Varese 84-82 1975 Antwerp IGNİS VARESE-Real Madrid 79-66 1976 Cenevre M. VARESE-Real Madrid 81-74 1977 Belgrad MACCABİ TEL AVİV-Mobilgirgi Varese 78-77 1978 Münih REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese 75-67 1979 Grenoble BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese 96-93 1980 Berlin REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv 89-85 1981 Strasbourg MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna 80-79 1982 Köln SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv 86-80 1983 Grenoble FORD CANTU-Billy Milano 69-68 1984 Cenevre BANCO Dİ ROMA-Barcelona 79-73 1985 Atina CİBONA ZAGREB-Real Madrid 87-78 1986 Budapeşte CİBONA ZAGREB-Zalgiris 94-82 1987 Lozan TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv 71-69 1988 Gent PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv 90-84 1989 Münih JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv 75-69 1990 Zaragoza JUGOPLASTİKA SPLİT-Barcelona 72-67 1991 Paris POP 84 SPLİT-Barcelona 70-65 1992 İstanbul PARTİZAN-Joventut Badalona 71-70 1993 Atina CSP LİMOGES-Benetton Treviso 59-55 1994 Tel Aviv JOVENTUT BADALONA-Olympiakos 59-57 1995 Zaragoza REAL MADRİD-Olympiakos 73-61 1996 Paris PANATHİNAİKOS-Barcelona 67-66 1997 Roma OLYMPİAKOS-Barcelona 73-58 1998 Barcelona KİNDER BOLOGNA-AEK 58-44 1999 Münih ZALGİRİS-Kinder Bologna 82-74 2000 Selanik PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 73-67 2001 Paris(Suprolig) MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos 81-67 2001 Bologna/Vitoria KİNDER BOLOGNA-TAU Ceramica 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74 2002 Bologna PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna 89-83 2003 Barcelona BARCELONA-Benetton Treviso 76-65 2004 Tel Aviv MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna 118-74 2005 Moskova MACCABİ TEL AVİV-TAU Ceramica 90-78 2006 Prag CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 73-69 2007 Atina PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 93-91 2008 Madrid CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv 91-77 2009 Berlin PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova 73-71 2010 Paris BARCELONA-Olympiakos 86-68 2011 Barcelona PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv 78-70 2012 İstanbul OLYMPİAKOS-CSKA Moskova 62-61 2013 Londra OLYMPİAKOS-Real Madrid 100-88 2014 Milano MACCABİ ELECTRA-Real Madrid 98-86 2015 Madrid REAL MADRİD-Olympiakos 78-59 2016 Berlin CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe 101-96 2017 İstanbul FENERBAHÇE-Olympiakos 80-64 2018 Belgrad REAL MADRİD-Fenerbahçe 85-80 2019 Vitoria CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes 91-83 2021 Köln ANADOLU EFES-Barcelona 86-81 2022 Belgrad ANADOLU EFES-Real Madrid 58-57 2023 Kaunas REAL MADRİD-Olympiakos 79-78 2024 Berlin PANATHİNAİKOS-Real Madrid 95-80 2025 Abu Dabi FENERBAHÇE BEKO-Monaco 81-70

NOT: Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.