Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. Hafta Maçları Başlıyor

Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi'nde 2. hafta, yarın başlayacak olan karşılaşmalarla beraber start alıyor. Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 3 Ekim Cuma günü sahne alacak.

Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.30 Partizan-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)

21.30 Bayern Münih-Kızılyıldız (Sap Garden)

21.45 Real Madrid-Olympiakos (Movistar Arena)

3 Ekim Cuma:

20.00 Zalgiris-Fenerbahçe Beko (Zalgirio Arena)

20.30 Monaco-Dubai Basketbol (Salle Gaston Medecin)

20.30 Anadolu Efes-Hapoel IBI (Moraca)

21.00 LDLC ASVEL-Baskonia (LDLC Arena)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Barcelona (Telekom Center Atina)

21.30 Valencia Basket-Virtus Bologna (Roig Arena)

22.30 Maccabi Rapyd-Paris Basketbol (Aleksandar Nikolic Hall)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
