Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, çeyrek final için sahaya çıkacak

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, son 16 turu maçında yarın İtalya'nın Germani Brescia takımını konuk edecek.

Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, son 16 turu maçında yarın İtalya'nın Germani Brescia takımını konuk edecek.

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak ve kazanan takımın çeyrek finale yükseleceği karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda saat 19.45'te başlayacak.

Avrupa Kupası'nı alan takımın gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edeceği organizasyonda Türk Telekom, normal sezonda B Grubu'nu 18 maçta 13 galibiyet alarak 2. sırada bitirdi. Ankara ekibi, son 16 turu ile çeyrek finalde saha ve seyirci avantajına sahip olacak.

İtalyan temsilcisi ise A Grubu'nda 8 galibiyet elde etti ve 7. sırada yer alarak son 16 turuna çıktı.

Ankara'da yenilgiyi unuttu

Başantrenör Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, bu sezon Ankara'da taraftarının önünde gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç sahada oynadığı 11 maçı da kazanan Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda ise Ankara'daki 9 maçın 7'sini galibiyetle tamamladı.

Ankara'da son yenilgisini 7 Aralık 2022'de İspanya ekibi Gran Canaria karşısında yaşayan Türk Telekom, 4 ayı aşkın bir süredir seyircisi önünde mağlubiyet yaşamadı.