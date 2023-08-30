Basketbol: 2023 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.
Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.
Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 3. maçlar oynandı.
Son karşılaşmaların ardından B Grubu'nda Sırbistan ve Porto Riko, C Grubu'nda ABD ve Yunanistan, F Grubu'nda Slovenya ve Gürcistan, G Grubu'nda ise son şampiyon İspanya ve Brezilya tur atladı.
Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
B Grubu:
Güney Sudan-Sırbistan: 83-115
Çin-Porto Riko: 89-107
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Sırbistan
|3
|3
|0
|314
|223
|+91
|6
|2
|Porto Riko
|3
|2
|1
|285
|279
|+6
|5
|3
|Güney Sudan
|3
|1
|2
|268
|285
|-17
|4
|4
|Çin
|3
|0
|3
|221
|301
|-80
|3
C Grubu:
ABD-Ürdün: 110-62
Yunanistan-Yeni Zelanda: 83-74
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|ABD
|3
|3
|0
|318
|215
|+103
|6
|2
|Yunanistan
|3
|2
|1
|256
|254
|+2
|5
|3
|Yeni Zelanda
|3
|1
|2
|241
|269
|-28
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|3
|220
|297
|-77
|3
F Grubu:
Gürcistan-Venezuela: 70-59
Slovenya-Yeşil Burun Adaları: 92-77
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Slovenya
|3
|3
|0
|280
|229
|+51
|6
|2
|Gürcistan
|3
|2
|1
|222
|207
|+15
|5
|3
|Yeşil Burun Adaları
|3
|1
|2
|218
|252
|-34
|4
|4
|Venezuela
|3
|0
|3
|219
|251
|-32
|3
G Grubu:
Fildişi Sahili-Brezilya: 77-89
İran-İspanya: 65-85
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|İspanya
|3
|3
|0
|275
|207
|+68
|6
|2
|Brezilya
|3
|2
|1
|267
|232
|+35
|5
|3
|Fildişi Sahili
|3
|1
|2
|212
|252
|-40
|4
|4
|İran
|3
|0
|3
|193
|256
|-63
|3
İkinci tur maçları 1 ve 3 Eylül'de
16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2'ye girenler çeyrek finale çıkacak.
İkinci tur gruplarının dağılımı şöyle:
I Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Porto Riko
J Grubu: ABD, Litvanya, Karadağ, Yunanistan
K Grubu: Slovenya, Almanya, Avustralya, Gürcistan
L Grubu: Kanada, İspanya, Brezilya, Letonya