Haberler

Basketbol: 2023 FIBA Dünya Kupası

Spor Haberleri

Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 3. maçlar oynandı.

Son karşılaşmaların ardından B Grubu'nda Sırbistan ve Porto Riko, C Grubu'nda ABD ve Yunanistan, F Grubu'nda Slovenya ve Gürcistan, G Grubu'nda ise son şampiyon İspanya ve Brezilya tur atladı.

Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

B Grubu:

Güney Sudan-Sırbistan: 83-115

Çin-Porto Riko: 89-107

TakımOGMAYAvP
1Sırbistan330314223+916
2Porto Riko321285279+65
3Güney Sudan312268285-174
4Çin303221301-803

C Grubu:

ABD-Ürdün: 110-62

Yunanistan-Yeni Zelanda: 83-74

TakımOGMAYAvP
1ABD330318215+1036
2Yunanistan321256254+25
3Yeni Zelanda312241269-284
4Ürdün303220297-773

F Grubu:

Gürcistan-Venezuela: 70-59

Slovenya-Yeşil Burun Adaları: 92-77

TakımOGMAYAvP
1Slovenya330280229+516
2Gürcistan321222207+155
3Yeşil Burun Adaları312218252-344
4Venezuela303219251-323

G Grubu:

Fildişi Sahili-Brezilya: 77-89

İran-İspanya: 65-85

TakımOGMAYAvP
1İspanya330275207+686
2Brezilya321267232+355
3Fildişi Sahili312212252-404
4İran303193256-633

İkinci tur maçları 1 ve 3 Eylül'de

16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2'ye girenler çeyrek finale çıkacak.

İkinci tur gruplarının dağılımı şöyle:

I Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Porto Riko

J Grubu: ABD, Litvanya, Karadağ, Yunanistan

K Grubu: Slovenya, Almanya, Avustralya, Gürcistan

L Grubu: Kanada, İspanya, Brezilya, Letonya

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Porto Riko Sırbistan basketbol Spor Haberler

title