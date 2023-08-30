Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 3. maçlar oynandı.

Son karşılaşmaların ardından B Grubu'nda Sırbistan ve Porto Riko, C Grubu'nda ABD ve Yunanistan, F Grubu'nda Slovenya ve Gürcistan, G Grubu'nda ise son şampiyon İspanya ve Brezilya tur atladı.

Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

B Grubu:

Güney Sudan-Sırbistan: 83-115

Çin-Porto Riko: 89-107

Takım O G M A Y Av P 1 Sırbistan 3 3 0 314 223 +91 6 2 Porto Riko 3 2 1 285 279 +6 5 3 Güney Sudan 3 1 2 268 285 -17 4 4 Çin 3 0 3 221 301 -80 3

C Grubu:

ABD-Ürdün: 110-62

Yunanistan-Yeni Zelanda: 83-74

Takım O G M A Y Av P 1 ABD 3 3 0 318 215 +103 6 2 Yunanistan 3 2 1 256 254 +2 5 3 Yeni Zelanda 3 1 2 241 269 -28 4 4 Ürdün 3 0 3 220 297 -77 3

F Grubu:

Gürcistan-Venezuela: 70-59

Slovenya-Yeşil Burun Adaları: 92-77

Takım O G M A Y Av P 1 Slovenya 3 3 0 280 229 +51 6 2 Gürcistan 3 2 1 222 207 +15 5 3 Yeşil Burun Adaları 3 1 2 218 252 -34 4 4 Venezuela 3 0 3 219 251 -32 3

G Grubu:

Fildişi Sahili-Brezilya: 77-89

İran-İspanya: 65-85

Takım O G M A Y Av P 1 İspanya 3 3 0 275 207 +68 6 2 Brezilya 3 2 1 267 232 +35 5 3 Fildişi Sahili 3 1 2 212 252 -40 4 4 İran 3 0 3 193 256 -63 3

İkinci tur maçları 1 ve 3 Eylül'de

16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2'ye girenler çeyrek finale çıkacak.

İkinci tur gruplarının dağılımı şöyle:

I Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Porto Riko

J Grubu: ABD, Litvanya, Karadağ, Yunanistan

K Grubu: Slovenya, Almanya, Avustralya, Gürcistan

L Grubu: Kanada, İspanya, Brezilya, Letonya