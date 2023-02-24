Basketbol: 2023 Dünya Kupası ve 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Spor Haberleri Basketbolda, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Ön Eleme 2. Turu'nda 12 maç oynandı. Basketbolda, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Ön Eleme 2. Turu'nda 12 maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur K Grubu: Litvanya- Macaristan : 89-64 Çekya-Fransa: 59-72 Bosna Hersek-Karadağ: 74-66 L Grubu: Hollanda- Gürcistan : 80-88 İzlanda-İspanya: 61-80 İtalya-Ukrayna: 85-75 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Ön Eleme 2. Turu D Grubu: Slovakya-Kuzey Makedonya: 82-73 Danimarka-Norveç: 69-61 E Grubu: Polonya-Avusturya: 87-72 İsviçre-Hırvatistan: 56-64 F Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi-Portekiz: 66-75 Romanya-Bulgaristan: 61-62 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Macaristan Gürcistan Spor Haberler

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