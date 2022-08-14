Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 9-10'unculuk klasman maçında, Letonya'ya 69-35 yenilerek turnuvayı 10. sırada tamamladı. Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 9-10'unculuk klasman maçında, Letonya'ya 69-35 yenilerek turnuvayı 10. sırada tamamladı. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın 9-10'unculuk klasman maçında milliler, Letonya ile karşılaştı. Maçın ilk çeyreğini 20-5 geride kapatan Türkiye, soyunma odasına da 38-18 geride girdi. İkinci yarıda da farkı eritemeyen Türkiye, maçtan da 69-35 mağlup ayrıldı. Spor AA / Fatih Erel Yunanistan Türkiye Letonya Spor Haberler

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