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Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 9-10'unculuk klasman maçında, Letonya'ya 69-35 yenilerek turnuvayı 10. sırada tamamladı.

Türkiye, 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, 9-10'unculuk klasman maçında, Letonya'ya 69-35 yenilerek turnuvayı 10. sırada tamamladı.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın 9-10'unculuk klasman maçında milliler, Letonya ile karşılaştı.

Maçın ilk çeyreğini 20-5 geride kapatan Türkiye, soyunma odasına da 38-18 geride girdi.

İkinci yarıda da farkı eritemeyen Türkiye, maçtan da 69-35 mağlup ayrıldı.

AA / Fatih Erel - Spor

Yunanistan Türkiye Letonya Spor Haberler

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