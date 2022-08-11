Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk klasman maçında Bosna Hersek'i 80-35 yendi. 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk klasman maçında Bosna Hersek'i 80-35 yendi. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın 9-16'ncılık klasman maçında milliler, Bosna Hersek ile karşılaştı. Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-9 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 39-13 üstün gitti. İkinci yarıda farkı açan milli takım, son çeyreğine 61-23 önde girdiği mücadeleden 80-35 galip ayrıldı. Bu sonuçla 9-12'ncilik klasman maçına çıkma hakkı kazanan Türkiye, 13 Ağustos Cumartesi günü Macaristan ile karşılaşacak. Spor AA / Mutlu Demirtaştan Yunanistan Türkiye Spor Haberler

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