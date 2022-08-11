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Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

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Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk klasman maçında Bosna Hersek'i 80-35 yendi.

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ilk klasman maçında Bosna Hersek'i 80-35 yendi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonanın 9-16'ncılık klasman maçında milliler, Bosna Hersek ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-9 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 39-13 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan milli takım, son çeyreğine 61-23 önde girdiği mücadeleden 80-35 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 9-12'ncilik klasman maçına çıkma hakkı kazanan Türkiye, 13 Ağustos Cumartesi günü Macaristan ile karşılaşacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

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