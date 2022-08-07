Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, grup maçında İspanya'ya 56-40 yenildi.

 - Güncelleme:

18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, grup maçında İspanya'ya 56-40 yenildi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında İspanya ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan İspanya, soyunma odasına 22-16 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, son çeyreğine 42-31'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 56-40 galip ayrıldı.

Grupta Polonya galibiyetinin ardından ilk yenilgisini alan Türkiye, yarın İtalya ile TSİ 16.45'te karşılaşacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Yunanistan Türkiye İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title