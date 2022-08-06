Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 52-44 yendi. 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 52-44 yendi. Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında Polonya ile karşılaştı. Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-8 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 33-16 üstün gitti. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan milli takım, son çeyreğine 44-32'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 52-44 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı takımda, Berfin Sertoğlu 13, Elif İstanbulluoğlu ile Deniz Togrut 10'ar sayıyla oynadı. Spor AA / Yunus Kaymaz Yunanistan Polonya Spor Haberler

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