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Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 52-44 yendi.

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18 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 52-44 yendi.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen şampiyonada A Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında Polonya ile karşılaştı.

Heraklion Üniversitesi Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 16-8 önde kapatan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 33-16 üstün gitti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan milli takım, son çeyreğine 44-32'lik skor üstünlüğüyle girdiği mücadeleden 52-44 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takımda, Berfin Sertoğlu 13, Elif İstanbulluoğlu ile Deniz Togrut 10'ar sayıyla oynadı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Yunanistan Polonya Spor Haberler

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