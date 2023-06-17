Basketbol 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı
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Basketbol 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki müsabakalarla başladı.
Basketbol 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki müsabakalarla başladı.
Şehit Polis Recep Topaloğlu ve Atatürk Spor Salonlarındaki maçlarla başlayan şampiyonanın ilk günü, A, B, C ve D gruplarında 16 takımın mücadelesiyle tamamlandı.
Şampiyona, 23 Haziran Cuma günü final müsabakasıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor