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Basketbol 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Basketbol 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Spor Haberleri

Basketbol 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki müsabakalarla başladı.

Basketbol 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki müsabakalarla başladı.

Şehit Polis Recep Topaloğlu ve Atatürk Spor Salonlarındaki maçlarla başlayan şampiyonanın ilk günü, A, B, C ve D gruplarında 16 takımın mücadelesiyle tamamlandı.

Şampiyona, 23 Haziran Cuma günü final müsabakasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

basketbol Kocaeli Türkiye Spor Haberler

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