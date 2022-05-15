Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası - Haberler

İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası finalinde Çankaya Üniversitesi'ni 65-61 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi birinciliğe ulaştı.

Gaziemir Spor Salonu'ndaki final mücadelesinde Çankaya Üniversitesi, ilk periyodu 15-15 eşitlikle biten müsabakanın ilk yarısını 30-28 önde geçti.

Karşılaşmanın 3. periyodunu 50-43 üstün tamamlayan rakibi karşısında son periyotta daha etkili olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahadan 65-61 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.

Final maçı öncesi oynanan klasman maçlarıyla organizasyondaki yonada sıralama belli oldu. Bellona Kayseri şampiyonayı 3. sırada tamamladı. Kayseri ekibini Nesibe Aydın, Kutup Yıldızı, BOTAŞ, Merkezefendi Belediyesi ve Fenerbahçe takip etti.