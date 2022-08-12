Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 77-51 yenildi. 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 77-51 yenildi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada C Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçında İtalya ile karşılaştı. Mücadelenin ilk çeyreğini 24-21 önde kapatan İtalya, soyunma odasına 38-35 üstün gitti. İlk iki çeyrek başa baş mücadeleye sahne olsa da ay-yıldızlılar ikinci devrede farkın açılmasını engelleyemedi. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 61-45 önde geçen İtalya, müsabakadan 77-51 galip ayrıldı. Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 15.15'te Letonya ile karşılaşacak. Spor AA / Mutlu Demirtaştan Makedonya Türkiye İtalya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.