Basketbol: 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası Spor Haberleri 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası'nın final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 96-92 mağlup ederek şampiyon oldu. 15. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası'nın final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 96-92 mağlup ederek şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-38 üstün gitti. Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodunu 77-71 önde tamamladığı karşılaşmadan 96-92 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takıma kupayı, Mehmet Baturalp'in eşi Ülkü Baturalp ve ailesi takdim etti. Organizasyondaki üçüncülük maçında ise Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş Emlakjet karşılaştı. Rakibine 79-75 üstünlük sağlayan Beşiktaş, turnuvayı üçüncü tamamladı. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Anadolu Efes Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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