Başkentte düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda üç milli sporcu son 32 turuna yükseldi
Başkentte düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcular Tayfun Taşdemir, Ömer Karakurt ve Berkay Karakurt, rakiplerini eleyerek son 32 turuna çıktı.
Başkentte düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda üç milli sporcu son 32 turuna yükseldi.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun ikinci günü sona erdi.
Milli bilardoculardan Tayfun Taşdemir, Ömer Karakurt ve Berkay Karakurt, rakiplerini eleyerek son 32 turuna çıktı.
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda son 32 turu mücadeleleri yarın yapılacak.
Kaynak: AA / Spor