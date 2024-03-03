Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası tamamlandı.

Ankara'da düzenlenen organizasyonda kategorilerine göre birinci olan isimler şöyle:

Büyükler

Kadınlar body fitness: Fatma Nur Ataman

Kadınlar bikini fitness: Neslihan Başaran

Erkekler vücut geliştirme 70 kilo: Faik Gökay Güler

Erkekler vücut geliştirme 80 kilo: Onur Deniz

Erkekler vücut geliştirme 85 kilo: Ümit Abatay

Erkekler vücut geliştirme 90 kilo: Nihat Baş

Erkekler vücut geliştirme 100 kilo: Erman Baş

Erkekler vücut geliştirme +100 kilo: Mustafa Kaya

Erkekler klasik vücut geliştirme 1,71 metre: Arif Akdemir

Erkekler klasik vücut geliştirme 1,75 metre: Görkem Ünsal

Erkekler klasik vücut geliştirme 1,80 metre: Furkan Yılmaz

Erkekler klasik vücut geliştirme +1,80 metre: Muhammet Enis Güvenç

Erkekler atletik fizik 1,70 metre: Ali Tolgahan Koçak

Erkekler atletik fizik 1,73 metre: Öner Atalay

Erkekler atletik fizik 1,79 metre: Burak Gençoğlu

Erkekler atletik fizik 1,82 metre: Berk Osman Karagöz

Gençler

Kadınlar bikini fitness: Şule Sena Çidem

Erkekler vücut geliştirme 75 kilo: Sedat Güngörür

Erkekler vücut geliştirme +75 kilo: Alp Bora Yazbahar

Erkekler klasik vücut geliştirme: Bilge Kaan Alkan

Erkekler atletik fizik 1,74 metre: Mevlüt Eren

Erkekler atletik fizik 1,78 metre: Enes Yiğit Terzi

Erkekler atletik fizik +1,78 metre: Baran Bersan Bora