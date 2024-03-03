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Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Tamamlandı

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Ankara'da düzenlenen şampiyonada birinci olan isimler açıklandı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde birçok farklı dalda yarışan sporcular, büyük bir başarı elde etti.

Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası tamamlandı.

Ankara'da düzenlenen organizasyonda kategorilerine göre birinci olan isimler şöyle:

Büyükler

Kadınlar body fitness: Fatma Nur Ataman

Kadınlar bikini fitness: Neslihan Başaran

Erkekler vücut geliştirme 70 kilo: Faik Gökay Güler

Erkekler vücut geliştirme 80 kilo: Onur Deniz

Erkekler vücut geliştirme 85 kilo: Ümit Abatay

Erkekler vücut geliştirme 90 kilo: Nihat Baş

Erkekler vücut geliştirme 100 kilo: Erman Baş

Erkekler vücut geliştirme +100 kilo: Mustafa Kaya

Erkekler klasik vücut geliştirme 1,71 metre: Arif Akdemir

Erkekler klasik vücut geliştirme 1,75 metre: Görkem Ünsal

Erkekler klasik vücut geliştirme 1,80 metre: Furkan Yılmaz

Erkekler klasik vücut geliştirme +1,80 metre: Muhammet Enis Güvenç

Erkekler atletik fizik 1,70 metre: Ali Tolgahan Koçak

Erkekler atletik fizik 1,73 metre: Öner Atalay

Erkekler atletik fizik 1,79 metre: Burak Gençoğlu

Erkekler atletik fizik 1,82 metre: Berk Osman Karagöz

Gençler

Kadınlar bikini fitness: Şule Sena Çidem

Erkekler vücut geliştirme 75 kilo: Sedat Güngörür

Erkekler vücut geliştirme +75 kilo: Alp Bora Yazbahar

Erkekler klasik vücut geliştirme: Bilge Kaan Alkan

Erkekler atletik fizik 1,74 metre: Mevlüt Eren

Erkekler atletik fizik 1,78 metre: Enes Yiğit Terzi

Erkekler atletik fizik +1,78 metre: Baran Bersan Bora

Kaynak: AA / Spor

Ankara Spor Güncel Haberler

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