Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Tamamlandı
Ankara'da düzenlenen şampiyonada birinci olan isimler açıklandı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde birçok farklı dalda yarışan sporcular, büyük bir başarı elde etti.
Başkent Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası tamamlandı.
Ankara'da düzenlenen organizasyonda kategorilerine göre birinci olan isimler şöyle:
Büyükler
Kadınlar body fitness: Fatma Nur Ataman
Kadınlar bikini fitness: Neslihan Başaran
Erkekler vücut geliştirme 70 kilo: Faik Gökay Güler
Erkekler vücut geliştirme 80 kilo: Onur Deniz
Erkekler vücut geliştirme 85 kilo: Ümit Abatay
Erkekler vücut geliştirme 90 kilo: Nihat Baş
Erkekler vücut geliştirme 100 kilo: Erman Baş
Erkekler vücut geliştirme +100 kilo: Mustafa Kaya
Erkekler klasik vücut geliştirme 1,71 metre: Arif Akdemir
Erkekler klasik vücut geliştirme 1,75 metre: Görkem Ünsal
Erkekler klasik vücut geliştirme 1,80 metre: Furkan Yılmaz
Erkekler klasik vücut geliştirme +1,80 metre: Muhammet Enis Güvenç
Erkekler atletik fizik 1,70 metre: Ali Tolgahan Koçak
Erkekler atletik fizik 1,73 metre: Öner Atalay
Erkekler atletik fizik 1,79 metre: Burak Gençoğlu
Erkekler atletik fizik 1,82 metre: Berk Osman Karagöz
Gençler
Kadınlar bikini fitness: Şule Sena Çidem
Erkekler vücut geliştirme 75 kilo: Sedat Güngörür
Erkekler vücut geliştirme +75 kilo: Alp Bora Yazbahar
Erkekler klasik vücut geliştirme: Bilge Kaan Alkan
Erkekler atletik fizik 1,74 metre: Mevlüt Eren
Erkekler atletik fizik 1,78 metre: Enes Yiğit Terzi
Erkekler atletik fizik +1,78 metre: Baran Bersan Bora