Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4

STAT: Doğan Seyfi Atlı

HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Uğur Akalp (xx), Hasan Hüseyin Yazıcılar (xx)

SARI KARTLAR: Mehmet Kaan, Enes, Vedat, Adem (Kızılcabölükspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde Play-Off yarışındaki Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'a 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip son 2 haftaya girilirken 34 puanla düşme hattında kaldı. Konuk takım ise 54 puana ulaşarak 5'inci sıraya yükseldi.

Demirören Haber Ajansı / Spor