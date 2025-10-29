Başkent kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ve MKE Ankaragücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Gençlerbirliği Kulübünün yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anarak gururla kutluyoruz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve çağdaş geleceğimizin teminatıdır." denildi.

Ankara Keçiörengücü Kulübü ise yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 102. yılını gurur ve coşkuyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü de video ile birlikte şu mesajı paylaştı:

"Milletimizin bağımsızlık azmiyle şekillenen Cumhuriyetimiz, bizlere emanet edilen en değerli mirastır. Bu emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe kararlılıkla yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."