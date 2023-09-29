Başkanvekili Subaşı, Balkan Şampiyonları'nı ağırladı

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Balkan Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcuları makamında ağırladı. Sporcuları tebrik eden Subaşı, Bilecik'in ve Türkiye'nin gurur duyduğunu belirtti.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, 2-3 Eylül'de Kosova'da düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası 78 kilogramda Balkan Şampiyonu olan Haticenur Göktaş ve 23-24 Eylül Bosna-Hersek'te düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonası'nda 48 kilogramda Balkan 2'ncisi olan Sıla Durmaz'ı makamında ağırladı.

Sporcuları, elde ettikleri başarı dolayısıyla tebrik eden Başkanvekili Subaşı, hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genç sporcuların elde ettiği başarıyla Bilecik ve Türkiye'nin büyük bir gurur yaşadığını belirten Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, "Cumhuriyetimizin 100. yılında cumhuriyetin yüzü kadınlar göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 2-3 Eylül'de Kosova'da düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası 78 kilogramda Balkan Şampiyonu olan Haticenur Göktaş ve 23-24 Eylül Bosna-Hersek'te düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonası'nda 48 kilogramda Balkan ikincisi olan Sıla Durmaz'ı yürekten kutluyorum. Gururumuzsunuz kızlar" dedi.

Bilecik Belediyesi'nin her zaman gençliğin ve sporun yanında olduğunu hatırlatan Başkanvekili Subaşı, imkanlar ölçüsünde gerekli katkıları vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Sporcular da Başkanvekili Subaşı'na misafirperverliği ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.