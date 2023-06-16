Başkan Yüce, Sakaryalı öğrencilere bisiklet hediye etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eğitimde ve sporda başarı elde eden öğrencilere bisiklet hediye etti. Başkan Yüce, ödüllendirmelerin başarıların teşvik edilmesini ve bisiklet kullanımının artmasını sağlayacağını belirtti.

Eğitimde ve sporda başarılı olan Sakaryalı öğrencilere bisiklet hediye eden Başkan Yüce, "Bu tür ödüllendirmeler başarıların teşvik edilmesini ve şehrimizde bisiklet kullanımını arttıracak" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eğitimde ve sporda başarı elde eden isimleri bisikletle ödüllendirdi. TÜBİTAK Teknofest elektrikli araçlar yarışması görsel tasarım ödülünü kazanan öğrencilere, Sakarya İmam Hatip Ortaokulları Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması Sakarya birincisi ve Marmara Bölge üçüncüsü Serdivan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Zeyd'e ve 27. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası Şampiyonu Ayşen Saner'e ve ikincisi Sare Kaya'ya bisikletlerini teslim etti. Bisiklet Dostu Şehir unvanlı Sakarya'da başarılı gençleri bisikletle ödüllendiren Yüce, gençleri ödüllendirmenin bir motivasyon olduğunu söyledi.

Yüce, "Şehrimizde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla birçok projeyi hayata geçiriyor, bisiklet yolları yapıyor ve bisiklet sporuna katkılarda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra eğitim ve spor alanında başarılar ederek gururlandıran öğrencilerimizi de unutmuyoruz. Onların bu başarılarını 'Bisiklet Dostu Şehir' unvanımıza yakışır şekilde tebrik ediyor, bisikletlerle ödüllendiriyoruz. Bizler biliyoruz ki hiçbir başarıya kolay yoldan ulaşılamaz. Her başarının altında büyük bir emek var. Bizlerde bu emekleri sarf ederek başarıya ulaşan öğrencilerimizi motivasyonlarını yüksek tutmak için bisikletle ödüllendiriyoruz. Bu tür ödüllendirmelerin başarının teşvik edilmesi ve gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bisiklet kullanımının şehrimizde daha fazla yaygınlaşmasına yönelik bir farkındalık yaratacaktır" dedi. - SAKARYA