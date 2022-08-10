Haber : Başkan Yıldırım, futbolcularla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Yıldırım, futbolcularla bir araya geldi

 - Güncelleme:
Başkan Yıldırım, futbolcularla bir araya geldi

Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK'nın da kampını ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığspor ve Elazığ Karakoçan FK'nın da kampını ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'da olan AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile beraberindeki heyet, Elazığspor'un ardından şehrin bir diğer profesyonel lig ekibi Elazığ Karakoçan FK'nın da kampını ziyaret etti. Takımın kamp yaptığı otele giden Başkan Yıldırım burada futbolcular ve teknik heyetle sohbet ederek, futbolculara başarılar diledi.

Teknik Sorumlu Ender Çınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yıldırım ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Karakoçan AK Parti Elazığ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title