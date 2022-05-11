Milli atletten Başkan Yalçın'a ziyaret

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Dilan Çukurçam'ı ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mayıs'ta Romanya'nın Campulunc Moldovonesc kentinde düzenlenecek Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda milli forma giyecek olan Talasgücü Belediyesporlu atlet Dilan Çukurçam, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti.

Yalçın, ziyarette, kros ayakkabı hediye ettiği Çukurçam'a güvendiklerini belirtti.

Spora ve sporcuya önemli yatırımlar yaptıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu kızımız yıllardır bizim bünyemizde spor yapıyor. Kızımız, Romanya'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'nda hem ülkemizi, hem okulumuzu hem de Talasgücü Belediyespor'u temsil edecek. Kendisine bir kros ayakkabısı hediye ediyoruz. İnşallah bu ayakkabı ile altın madalyaya koşacak. Buna yürekten inanıyor ve başarılar diliyorum."

Çukurçam da şampiyonaya iyi hazırlandıklarını anlatarak, desteklerinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.