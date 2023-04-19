Başkan Vidinlioğlu'ndan amatör spora 150 bin liralık destek

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, amatör spor kulüplere 150 bin TL destek sağlanacağını duyurdu.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu dün Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Namlı ve Futbol İl Temsilcisi Serdar Badioğlu'nu makamında ağırladı. Yapılan görüşmede ASKF Başkanı Adem Keloğlu, amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarıyla ilgili Başkan Vidinlioğlu'na bilgiler verdi. Başkan Vidinlioğlu amatör spor kulüplerine 150 bin liralık nakdi destek sağlayacağını vurguladı.

Ziyarette konuşan Başkan Vidinlioğlu, "2022-2023 sezonu takım sporları ve ferdi branşlarda aktif faaliyetlere katılan kamu ve belediye desteği olmayan kulüplerimiz öncelikli olmak üzere ASKF yöneticilerimizin destek talebi oldu. Biz sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Bu çerçevede 150 bin liralık nakdi desteği federasyonumuzun belirlediği ölçülerde kulüplerimizin hesaplarına göndereceğiz. Bunun yanı sıra göreve geldiğimiz süre boyunca gerek bireysel gerekse takım sporlarında üzerimize düşenleri yaptık. Ayni yardımlar da bulunarak kulüplerimize destek olduk ve oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de gücümüz yettiğince kulüplerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız istişare ve ortak akıl öncülüğünde şehrimizin ihtiyaçlarını gidermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'na sağladığı ve sağlayacağı desteklerden ötürü teşekkür etti. Keloğlu, "Kastamonu Belediyesi ve Sayın Başkanımız bizlerin daima yanında oldular. Sağ olsunlar amatörspor kulüplerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere nakdi yardımda bulunacaklarını bizlere ilettiler. Tüm kulüplerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU