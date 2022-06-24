Söke Belediye Başkanı Tuncel, İlçenin Başarılı Atletlerini Unutmadı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Turkcell U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Sökeli sporcular Öykü Ceylin Tekdal ve Sedef Naz Akıllı'yı makamında konuk etti. Başkan Tuncel, başarılı sporcuları kutlayıp, hediye takdim etti.

Turkcell U16 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 13 yaşındaki Öykü Ceylin Tekdal 100 metre engellide 15,00 derecesi ile Türkiye ikincisi, yine 13 yaşındaki Sedef Naz Akıllı da 300 metre engellide 49,84'lük derecesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Başarılı sporcuları antrenörleri ile birlikte ağırlayan Başkan Tuncel'i Belediye Meclisi Spor Komisyonu üyeleri de yalnız bırakmadı.

Tuncel, Tekdal ve Akıllı'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Gençlerin spora yönlenmelerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Tuncel, genç sporcuların elde ettikleri başarılarda katkıları bulunan eğitmenlerini de kutladı.

ANKA / Spor