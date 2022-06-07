Başkan Sarı, Zeugma Spor Kulübü Erkek Hokey takımını tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Sarı, Zeugma Spor Kulübü Erkek Hokey takımını tebrik etti

AA - İrfan Aydoğdu - Spor
 - Güncelleme:
Başkan Sarı, Zeugma Spor Kulübü Erkek Hokey takımını tebrik etti

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasını birincilikle bitiren Zeugma Spor Kulübü takımını tebrik etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasını birincilikle bitiren Zeugma Spor Kulübü takımını tebrik etti.

Sarı, Kırklareli'nde gerçekleştirilen Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında birinci olan Zeugma Spor Kulübü Erkek Hokey takımını tebrik ederek,

açıklamasında şunlara yer verdi:

"Sporcularımız, kazandıkları başarılarılar ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. EuroHockey Club Challenge III 2022 Man, Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonu oldular. Kendilerini kutluyorum. İnşallah daha birçok başarı ile bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Sporcularımıza inanıyoruz, onlara güvenimiz tam. Başarıları daim olsun, biz her zaman arkalarındayız. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

AA / İrfan Aydoğdu - Spor

Mehmet Sarı Kırklareli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title