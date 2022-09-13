Başkan Özcan Halter Milli Takımı'yla bir araya geldi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 15 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan 23 yaş altı ve gençler Avrupa Şampiyonası'na Nazilli'de hazırlanan Halter Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 15 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan 23 yaş altı ve gençler Avrupa Şampiyonası'na Nazilli'de hazırlanan Halter Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Avrupa Şampiyonası'na Nazilli Belediyesi ve Nazilli Belediyespor ev sahipliğinde hazırlanan 23 sporcu ve 5 antrenörü ziyaret etti.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla pek çok başarıya imza attıklarını kaydeden Nazilli Belediyespor ve Milli Takım Antrenörü Meliha Sarıkoca; "Nazillimizde 23 yaş altı ve gençler hazırlık kampı yapılmakta. Şuanda burada kamp yapmakta olan sporcularımızın hepsinin Avrupa ve dünyada madalyaları var. Nazillimizde böyle büyük sporcuları ağırlamaktan çok mutluyuz. Sporcularımız Nazillimizi çok beğendiler. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Sayın Belediye Başkanımız Kürşat Beye çok teşekkür ediyoruz. Takımımıza ve bizlere çok güzel imkanlar tanıdı" diye konuştu.

Nazilli'de çok güzel karşılandıklarını söyleyen Antrenör Ramazan Zengin; "Şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve birincilikler almak için yoğun bir kamp sürecindeyiz. Burada çok kıymetli hocalarımızla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizlere ve gençlerimize bu imkanları tanıyan Nazilli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" sözlerini kaydetti.

Sporla ilgilenen gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Nazillimizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizde sporun her alanının desteklemesi için bizler elimizi taşın altına koymaya hazırız. İnşallah sporcularımızın emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alacaktır" dedi.

Gençler Kategorisinde 15 sporcu ve 3 antrenör, 23 yaş altında ise 8 sporcu ve 2 antrenörün katıldığı hazırlık kampında Nazilli Belediyespor'un başarılı sporcusu Avrupa Şampiyonu ve Yıldızlar Dünya 2.'si Burcu İldem Gerçekden yer alarak Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. - AYDIN