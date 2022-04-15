Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten taraftarlara çağrı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'un taraftarına çağrıda bulundu.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonluk sevinçlerinde can kaybı yaşanmasının mutluluklarını heba edeceğini belirtti.

Taraftarlara TS Club'lardan forma alarak Trabzonspor'a destek olmalarını tavsiye eden Genç, şunları kaydetti:

"Büyük Trabzonspor taraftarları gibi biz de formamızı aldık. Hep beraber büyük bir coşkuyla 8. şampiyonluğumuzu kutlamaya hazırlanıyoruz. O coşkuyu, o heyecanı hep beraber yaşayacağız ama bu mutluluğumuzun, bu gururlu günümüzün tabiri caizse heba olmaması için sevincimizin kursağımızda kalmaması adına bütün camiamızı ve Trabzonsporluları buradan uyarmak istiyorum. Ne olur, bu yorgun mermi denilen hadiseyle bir can kaybımız olmasın. Sevincimiz kursağımızda kalır."

Genç, taraftarlardan mermiye para vermemelerini de isteyerek, "Formaya para verelim. Hem bu güzel renklerle beraber bu mutluluğu yaşayalım. Hem TS Club'ımızdan alışveriş yaparak kulübümüze destek olalım. Bu çağrım, bu dileğim kulübümüzün sahibi olan bütün taraftarımızadır. O nedenle bu şampiyonluğu büyük bir coşkuyla hep beraber kutlayalım. Horonlarla kutlayalım, hopteklerle kutlayalım, birbirimize sarılalım, silaha sarılmayalım." ifadelerini kullandı.