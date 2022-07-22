Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nın Milli Emlak'taki parsellerinin tapularını aldı

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nın Milli Emlak'ta bulunan parsellerinin tapularını aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, 30 yıllık üst kullanım hakkına yönelik tapuların alınması için Beşiktaş Tapu Müdürlüğünde gerekli imzaları attı.

Dursun Özbek, GSTV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray için önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Galatasaray için çok önemli tapu işlemini bugün gerçekleştirdik. Galatasaray Adası'nda bizim tapulu arsamızın yanında 2 tane de Milli Emlak'a ait bölüm var. Yaptığımız müracaatlar sonucunda Milli Emlak'a ait bölümlerin 30 yıllık üst kullanım hakkını Galatasaray'a aldık. Bundan sonra Galatasaray buradaki imar çalışmalarına devam edecek. Düzenlemelere devam edeceğiz. Galatasaraylıların içi rahat olsun. Orası artık Galatasaray Adası. Bundan sonra da Galatasaray üyelerine, sosyal tesis olarak hizmet verecek." dedi.

Bazı spor dallarını da tekrar adaya taşıyacaklarını kaydeden Özbek, "Galatasaray Adası'nı Galatasaray'a kazandıran kişilere çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir üyelerimiz adamızdan faydalanamıyorlardı. Geçmiş yönetimlerin de büyük katkısı oldu. Galatasaray Adası, bugün Galatasaraylıların. Sayın Cumhurbaşkanı'ma, Sayın Bakanı'ma, kamuda bize destek veren, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray için önemli bir oluşumdu. Bundan sonra Galatasaraylılara hizmet edecek ada. Geçmişte olduğu gibi Galatasaraylıların buluşma noktası olacak. Özellikle Avrupa yakasında Galatasaray Kulübü üyelerinin buluşma noktalarında eksiklik vardı. Karşı tarafta Kalamış var, burada da adamız var artık. Tamamen bir sosyal tesis olarak Galatasaray üyelerine hizmet verecek. En iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Bütün Galatasaraylıları bundan sonra adaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.