Kayseri'de amatör spor kulüplerine 1,5 milyon liralık malzeme desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 96 kulübe yaklaşık 1,5 milyon liralık spor malzemesi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtım törenine katıldı.

Büyükkılıç, Sümer Spor Kompleksi'ndeki törende, 16 ilçe belediyesi ile el ele verdiklerini ve kulüplerin isteklerini her zaman sahiplendiklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, 96 kulübe yaklaşık 1,5 milyon liralık spor malzemesi dağıtacaklarını aktardı.

Destek ile ilgili bilgi veren Büyükkılıç, "Büyükşehir olarak 96 kulübümüze bu etapta yaklaşık 1,5 milyon liralık spor malzemesi dağıtılacak. Malzemelerde 2 bin 100 eşofman takımı, 2 bin 50 yağmurluk, 500 dijital antrenör üstü, 50 boks eldiveni, 50 boks forma ve şortu, 50 boks antrenman ayakkabısı olacak." ifadelerini kullandı.

Milletvekilli Akar da hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından amatör spor kulüplerinin temsilcilerine spor malzemeleri teslim edildi.