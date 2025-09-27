Başkan Büyükkılıç, balon tenis kortlarını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen ve üzeri kapatılan balon tenis kortlarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyaret ettiği tenis kortlarında, gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, tenis sporuna olan ilgiyi arttırmak amacıyla yapılan bu yatırımların sporseverlere büyük katkı sağladığını ifade etti.

Kayseri'de tenise olan ilginin her geçen gün arttığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızın bu taleplerine cevap verebilmek adına tenis kortlarımızı arttırıyor ve çeşitlendiriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaptığımız balon kortlara hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Mevsim şartlarına uygun bir ortam sağlayan bu kortlarımız sayesinde her yaştan hemşehrilerimizin memnuniyetini görmek, yapacağımız yeni tesisler adına bizleri de şevklendiriyor. Sağlıklı günlerde kullanılsın."