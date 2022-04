Başkan Büyükakın'dan izcilere destek

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'deki izci kulüpleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yapacakları etkinliklerde destek vereceklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi'nin organize ettiği iftar yemeği Antikkapı Seka Bahçe Kır Düğün Salonunda yapıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Yaptığınız faaliyetleri önemsiyorum. Kocaeli'de izciliğin yaygınlaştırılmasını, özellikle gençlerin belli bir disipline bağlanması, disiplini bilen bir nesil yetiştirilmesini çok kıymetli buluyorum. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanlarını sizlere seferber etmeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha söylemiş olayım" dedi.

"Bütün faaliyetleri desteklemenin sözünü veriyoruz"

Her çocuğun izcilik deneyimi edinmesinin ülkenin geleceği açısından da önemli olduğunun altını çizen Büyükakın, "İzcilerin sayısının artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple sizlerden daha fazla gayret bekliyorum. Kocaeli'nin her noktasında, bütün okullarında izcilik faaliyetlerinin organize edilmesini, yaygınlaşmasını istiyorum. Her çocuğumuzun izcilik deneyiminden geçerek, o kültürü anlamasını sağlamak için sizlerden çalışmalarınızı yaygınlaştırmanızı özellikle istiyorum. İzcilik disiplini bu milletin geleceğinin teminatıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün faaliyetleri desteklemenin sözünü veriyoruz. Memleketin milli ve manevi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için izcilerin sayısının artmasını bekliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ