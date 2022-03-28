Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı - Haberler

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Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitraspor-Eskişehir Yunusemrespor maçını izledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Vitraspor- Eskişehir Yunusemrespor maçını izledi.

Bozüyük'te oynanan Bozüyük Vitraspor-Eskişehir Yunusemrespor karşılaşmasını Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu ile birlikte tribünden izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, takıma destek verdi. Karşılama 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, maçın ardından Başkan Bakkalcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bozüyük Vitraspor-Eskişehir Yunusemre Spor maçı için stadımızdaydık. Maç boyunca takımımıza destek veren tüm hemşerilerimize ve taraftar grubumuza teşekkür ediyor Vitrasporumuza başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

Başkan Bakkalcıoğlu, Vitraspor'u yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Eskişehir, Bozüyük, Spor, Haberler

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