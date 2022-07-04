Başkan Ataç, "Sporun ve sporcunun yanındayız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Ataç, "Sporun ve sporcunun yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Başkan Ataç, 'Sporun ve sporcunun yanındayız'

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sütlüce Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Güncan ile bir araya gelirken, "Halkımızın spor yapmasında amatör kulüplerimizin yeri büyük, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sütlüce Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Güncan ile bir araya gelirken, "Halkımızın spor yapmasında amatör kulüplerimizin yeri büyük, sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın kentte faaliyet gösteren spor kulüpleri ile temasları devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Sütlüce Spor Kulübü Onursal Başkanı Soner Güncan ile bir araya geldi. Başkan Ataç'ı makamında ziyaret eden Güncan, kulüp hakkında bilgiler verirken amatör spora destekleri için de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da "Halkımızın spor yapmasında da amatör kulüplerimizin çok büyük bir önemi var, bu açıdan desteklenmeniz değerli. Biz de uzun yıllardır olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Ataç Tepebaşı Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title