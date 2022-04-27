Başkan Altay: 'Spor yapmayı seven herkesi maratona katılmaya davet ediyorum'

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilk kez gerçekleştireceği Konya Yarı Maratonu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu için geri sayım sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Konya Yarı Maratonu için geri sayım sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'yı spor şehri yapmak için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nun (ACES Europe) Konya'yı "2023 Dünya Spor Başkenti" ilan etmesiyle çalışmaların meyvesini topladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Maraton ile SOBE Vakfı'na katkı sağlanacak"

Spor Konya Projesi çerçevesinde ilk düzenlenecek Konya Yarı Maratonu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusuna kayıtların "konyayarimaraton.com" adresinden devam ettiğini hatırlatan Başkan Altay, "Bu doğrultuda hem bölgesel hem de ulusal düzeyde oldukça rağbet görecek ve koşu sporlarına önemli katkı sunacak maratonu 15 Mayıs 2022'de başlatmak için sabırsızlanıyoruz. Maratonun belki de en anlamlı yanı kayıt ücretlerinin otizm alanında Türkiye'nin en çerçeveli ve en büyük merkezi olan SOBE Vakfı'na aktarılacak olması. Bu çerçevede kayıt olan herkes aynı zamanda bir SOBE gönüllüsü de olacak" diye konuştu.

Yarışları ilk 10 içerisinde bitirenlere para ödülü verileceğini de aktaran Başkan Altay, her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi planladıkları maratonun Konya ve ülke için güzel sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirerek, 7'den 70'e spor yapmayı seven herkesi maratona kayıt yaptırmaya davet etti. Diğer yandan Maraton ile Konya, 9-18 Ağustos tarihleri arasında 56 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımı ile düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunlarına da ön hazırlık yapmış olacak.

Halk koşusu ücretsiz olacak

15 Mayıs saat 09.00'da başlayacak 21 kilometrelik Konya Yarı Maratonu ile eş zamanlı olarak 10 kilometre koşusu ve sonrasında saat 13.00'te "Halk Koşusu" düzenlenecek. Konya Yarı Maratonu'nda kayıt ücreti 75 TL olurken; halk koşusu ise ücretsiz olacak. Yarış sonuçları aynı gün "konyayarimaraton.com" internet sitesinde açıklanacak. Çanta, tişört, göğüs numarası, zamanlama çipi, sponsor promosyonlarından oluşan yarış kiti dağıtımları 12, 13, 14 Mayıs tarihlerinde 10: 00-18: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor