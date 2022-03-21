Başkan Altay: "Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun"

KONYA (İHA) - Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nun İtalya'da düzenlediği programda 2022 yılı Dünya ve Avrupa Spor Başkentleri ile Avrupa Spor Bölgesi olacak şehirlere ödülleri verilirken, Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olacağı açıklandı.

Konya, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe ) tarafından 2022 Yıllı Ödülleri Töreni'nde "2023 Dünya Spor Başkenti" ilan edildi. ACES Europe tarafından İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen ödül programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 10 bin yıllık Çatalhöyük şehri Konya olarak, bu yıl 9-18 Ağustos tarihleri arasında İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını ve Konya'nın bu kapsamda "2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti" ilan edildiğini anımsattı.

2022 Dünya Spor Başkenti seçilen Madrid, Avrupa Spor Başkenti seçilen Lahey, Avrupa Spor Bölgesi seçilen Piemonte ve Medimurje şehirlerini tebrik ederek sözlerine devam eden Başkan Altay, "Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından Konya'nın '2023 Dünya Spor Başkenti' seçilmesinden ayrıca mutluluk duyuyorum. Şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlar ayrıca Konya'nın isminin tüm dünyada duyulmasına ve birçok organizasyonun yapılmasına vesile oluyor. Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Altay, Konya'nın böyle büyük bir unvanı kazanmasında destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Başkanı Gian Francesco Lupattelli'ye ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

Konya, küresel çaptaki en prestijli spor unvanlarından biri olan "Dünya Spor Başkenti" unvanını almaya hak kazanan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ise Madrid'den sonra ikinci şehri oldu. Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkenti olmasıyla ilgili resmi açıklama ACES Europe'un merkezi Brüksel'de yapılacak. - KONYA