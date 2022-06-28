Başkan Akın'dan Turgutluspor Genel Kurulu öncesinde çağrı - Haberler

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Başkan Akın'dan Turgutluspor Genel Kurulu öncesinde çağrı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başkan Akın'dan Turgutluspor Genel Kurulu öncesinde çağrı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor'un bu akşam gerçekleşecek olağan genel kurulu öncesinde açıklamada bulunarak üyeleri ve taraftarları genel kurula katılmaya davet etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor'un bu akşam gerçekleşecek olağan genel kurulu öncesinde açıklamada bulunarak üyeleri ve taraftarları genel kurula katılmaya davet etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığı için bu akşama ertelenen Turgutluspor Olağan Genel Kurulu öncesinde açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı Turgutluspor'umuzun cefakar, vefakar taraftarları, sevgili hemşehrilerimiz, kulübümüzün olağan genel kurulu bugün Turgutlu 7 Eylül Spor Salonu'nda saat 21.00'da gerçekleşecektir. Genel kurulda Başkan adayımız Bülent Daşkan'dır. Kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmak Turgutluspor'umuz ve cefakar taraftarları için en büyük hizmettir. Turgutluspor'umuza gönül veren üyelerimizi ve kıymetli taraftarlarımızı genel kurulumuza katılarak destek olmaya davet ediyorum." - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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