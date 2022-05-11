Başkale'de 'Okullar Arası Kros Yarışması' düzenlendi

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediyesi tarafından düzenlenen 'Okullar Arası Kros Yarışması', 460 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Van- Hakkari Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı arasında gerçekleştirilen ve 4 kategoride yapılan yarışmaya toplam 460 sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar neticesinde büyük erkeklerde Fehim Kaya, küçük erkeklerde Hüseyin Karagöz, büyük kızlarda Beyzanur Yekebaş ve küçük kızlarda ise Çiğdem Çobanaoğlu birinci geldi.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, turnuvaya katılan öğrencileri ve onları hazırlayan öğretmenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir gündü, kros yarışmamız da çok güzel geçti. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve ödülleri ise Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Başkale İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli, Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Bahtiyar Ekinci ve Başkale Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt tarafından verildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor