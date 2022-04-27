Başkale'de 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' tamamlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamlığı ve Başkale Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Cesurlar Takımı oldu.

Başkale'de kurumlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına 21 Mart'ta başlayan turnuvaya ilçedeki kurumlardan 15 voleybol takımı katıldı. Spor salonunda gerçekleşen turnuvada final maçı öncesinde üçüncülük maçı Polisgücü ile Jandarma Kırmızı Takım arasında oynandı. Polisgücü 3-2'lik skorla maçı kazanarak turnuvanın üçüncüsü oldu.

Üçüncülük maçının bitmesinin ardından heyecanla beklenen final maçı Başkale İlçe Milli Eğitim ile Cesurlar takımları arasında oynandı. Final maçını Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Bahtiyar Ekinci, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erhan Ertem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt ve çok sayıda vatandaş izledi.

Hayli çekişmeli ve bir o kadar zevkli geçen maçı Cesurlar 3-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, karşılaşmanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim ederek, "Hayırlısıyla birlik ve beraberlik içerisinde kurumlarımız arasında düzenlediğimiz voleybol turnuvası bugün oynanan maçlar ile sona erdi. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonu inşallah geleneksel hale getireceğiz. 14 Mayıs'ta yapacağımız halk koşusunun da böyle festival havasında geçeceğine inanıyorum. Bu vesileyle turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza ve turnuvaya ilgi gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor