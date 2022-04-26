Başiskele Yeniköy Spor Kulübü Tesisleri yenileniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başiskele Yeniköy Spor Kulübü Tesisleri yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Başiskele Yeniköy Spor Kulübü Tesisleri yenileniyor

Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Spor Kulübü Tesislerini yenileniyor.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Spor Kulübü Tesislerini yenileniyor.

Sporcuların daha sağlıklı ve modern şartlarda antrenmanlarını yapabilmeleri için çalışmalara başlayan Başiskele Belediyesi ekipleri, 50x20 metre boyutundaki sahanın zeminini yeniledi. Sentetik çim halısı döşenen sahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yasin Özlü, çalışmalar hakkında teknik ekibinden bilgiler aldı. Özlü, "Başiskele Yeniköy Spor Kulübü'müzün tesislerini yenileme noktasında çalışmalarımıza süratle başladık. Tesisimizi baştan aşağı yenileceğiz inşallah. Genç sporcularımız daha rahat ve güvenilir bir ortamda antrenmanlarını ve müsabakalarını yapabilecekler. Spora yatırım gençlerimize yatırımdır, gençlerimize yatırım ise gelecğimize yapılan en büyük yatırımdır" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Başiskele, Yatırım, Yeniköy, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title