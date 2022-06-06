Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci - Haberler

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Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başiskele Belediyesi spor okullarında sarı kuşak sevinci

Başiskele Belediyesi spor okulları karate kursu öğrencileri sarı kuşak derecesine yükseldi.

Başiskele Belediyesi spor okulları karate kursu öğrencileri sarı kuşak derecesine yükseldi.

Başiskele Belediyesi Genc-i Ala Gençlik Modeli'nin en önemli değerlerinden biri olan spor okulları, yetenekli ve başarılı gençleri desteklemeye devam ediyor. 8 spor dalında yapılan kurslara katılan çocuklar ve gençler, sezon sonu sınavlarını başarıyla bitirmenin mutluluğunu yaşıyor. Sporcular, İlçe Gençlik Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda sarı kuşak sınavına girdi. Başarılı sınav geçiren 76 karateci, sarı kuşak derecesine yükseldi.

Beyaz kuşaktan sarı kuşağa yükselen geleceğin karate yıldızlarına sertifikaları da takdim edildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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