Basel maçının ardından

Trabzon spor, UEFA Konferans Ligi Play-Off ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup etti. Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Basel Antrenörü Heiko Vogel, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geliri bağışlanan maçta tüm spor camiasının kenetlenmesini değerlendirerek söze başlayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün Türkiye'nin her tarafının tuttuğu tek takım Trabzonspor'du. Kulüp başkanlarını, her yerden destek veren, tribünlerde Fenerbahçe forması, bayrağı, Beşiktaş ve Galatasaray forması ve bayrağını; Malatya'yı ve Adıyaman'ı görmek harika bir şey. Futbolun birleştirme gücü var. Oyunlar oynanacak, kazanılacak, kaybedilecek ama bugün itibariyle kaliteli rekabetin, saygının, insanların birbirine saygı gösterdiği rekabet Türk futboluna katkı sağlayacak. Bunun başlangıcının Trabzon'da olması beni son derece mutlu etti. Umarım herkesin birbirine saygı gösterdiği bir süreç bundan sonra başlar" dedi.

Maçı değerlendiren Basel Antrenörü Heiko Vogel de "Futbolun aslında sadece 90 dakika içerisinde olmadı. Bunun tabii çevresel etkileri de oldu. Tabii konsantrasyon anlamında her iki takım açısından da herhangi bir tamamen konsantre bir maç olmadı. Genel anlamda oynadık ve bitti. Trabzonspor zaten bu sene Avrupa Ligi'nden beri iç sahada oynadığı bütün maçları kazanmakla beraber zaten iç sahada ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bunun da zaten bilincindeydik. İlk yarıda bir-iki fırsat yakaladık ama olmadı. Olmayınca da Trabzonspor bizi cezalandırdı. Bizde buradan mağlup ayrılıyoruz. Mağlubiyet iyi bir sonuç değil, bunu önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz. Tamamen burada oyuncu bazında bakmayalım ama taktiksel anlamda bu oyuncularla başlamamayı tercih ettim. Herhangi bir şekilde başka bir amacım yoktu" dedi.