Basel maçına Litvanyalı hakem Spor Haberleri Basel maçını Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas yönetecek. Basel maçını Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas yönetecek. UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk edecek. 16 Şubat Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.Mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas düdük çalacak. Rumsas'ın yardımcılıklarını ise Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas üstlenecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Litvanya Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Basel maçına Litvanyalı hakem - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.